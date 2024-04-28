В ДТЕК розповіли, скільки разів росіяни атакували українські ТЕС від початку повномасштабної війни

Постраждалий від обстрілу енергетичний об'єкт. Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. Після останнього обстрілу наразі йде аналіз наслідків, але вже зрозуміло, що вони серйозні.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Громадського радіо.

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За словами виконавчого директора ДТЕК, наразі проводиться аналіз наслідків цієї останньої атаки, в результаті якої чотири теплоелектростанції зазнали досить значних пошкоджень.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстрілювали наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня", — розповів Сахарук.

Зараз компанія шукає устаткування у Європі та деякі європейські країни відгукнулися і вони готові допомогти з обладнанням.

"Я не можу сказати, що хтось там більше, менше. Просто процеси у кожній країні свої, десь швидше це відбувається, десь довше. Напевне, швидше це в балтійських країнах, трохи повільніше — в інших", — підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Також ми розповідали, що в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.