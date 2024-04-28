В ДТЭК рассказали, сколько раз россияне атаковали украинские ТЭС с начала полномасштабной войны

Пострадавший от обстрела энергетический объект. Фото: ГСЧС

С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти в 180 раз. После последнего обстрела идет анализ последствий, но уже понятно, что они серьезные.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного радио.

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По словам исполнительного директора ДТЭК, сейчас проводится анализ последствий этой последней атаки, в результате которой четыре теплоэлектростанции получили достаточно значительные повреждения.

"Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреливали наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой после атак 22 и 29 марта и 11 апреля", — рассказал Сахарук.

Сейчас компания ищет оборудование в Европе и некоторые европейские страны откликнулись и готовы помочь с оборудованием.

"Я не могу сказать, что кто-то там больше, меньше. Просто процессы в каждой стране свои, где-то скорее это происходит, где-то дольше. Наверное, скорее это в балтийских странах, немного медленнее — в других", — подчеркнул Сахарук.

Напомним, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК . В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Также мы говорили, что в Украине будут выключать свет для бизнеса и промышленности. Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.