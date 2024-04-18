В Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості — коли застосують обмеження

Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго

В енергосистемі України у четвер, 18 квітня, зафіксовано дефіцит. Внаслідок цього з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram з посиланням на диспетчерський центр "Укренерго".

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Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.

У ДТЕК наголосили, що обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Разом з колегами робимо все можливе для надійної роботи енергосистеми, але нам вкрай потрібна ваша допомога. Просимо бізнес та всі родини ощадливо споживати електрику", — йдеться у повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор акціонерного товариства "Оператор ринку" Олександр Гавва заявив, що найскладніша ситуація зі світлом наразі в Харківській області. Мережеві відключення у середу, 17 квітня, застосовувались для понад 240 тисяч абонентів.

Також голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетикам вдалося удвічі знизити наслідки атак на підстанції держрегулятора. Це стало можливим завдяки створенню двох рівнів захисту, а над третім наразі ведеться робота.