В Украине будут выключать свет для бизнеса и промышленности — когда применят ограничения

Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго

В энергосистеме Украины в четверг, 18 апреля, зафиксирован дефицит. В результате этого с 18:00 до 22:00 для промышленности будут применены ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram со ссылкой на диспетчерский центр "Укрэнерго".

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Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.

В ДТЭК подчеркнули, что ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

"Вместе с коллегами делаем все возможное для надежной работы энергосистемы, но нам очень нужна ваша помощь. Просим бизнес и все семьи бережно потреблять электричество", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор акционерного общества "Оператор рынка" Александр Гавва заявил, что самая сложная ситуация со светом в Харьковской области. Сетевые отключения в среду, 17 апреля, применялись для более 240 тысяч абонентов.

Также глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось вдвое снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.