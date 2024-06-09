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В ДСНС назвали кількість жертв на воді за тиждень — серед них є діти

9 червня 2024 15:58
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Ілля Рябінін
редактор
Скільки людей потонуло за тиждень — дані ДСНС
Водолаз-рятувальник ДСНС на навчаннях. Фото ілюстративне: ДСНС Черкащини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Протягом 3-9 червня на українських водоймах загинуло 23 осіб, серед них четверо дітей. Водночас із початку року рятувальники повідомляють про понад 400 потопельників.

Про це заявили в пресслужбі ДСНС України у неділю, 9 червня. 

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За інформацією від рятувальників, з початку року потонуло 414 людей, у тому числі 26 дітей. Вони вчергове закликали не нехтувати правилами безпеки з відкриттям літнього купального сезону. 

"Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!" — закликають у ДСНС.

дснс україни
Скриншот допису ДСНС

Новини ДСНС — остання інформація

Нагадаємо, раніше рятувальники ліквідували 1800 квадратних кілометрів масштабної пожежі у Холодногірському районі Харкова. 

Також ми писали, що водолази з ДСНС Одещини після трьох діб пошуку знайшли тіло 20-річної лейтенантки поліції з Рівного, яку хвилею знесло з пірса.

А в Кабінеті міністрів України тим часом було ухвалено рішення позбавити броні від мобілізації 50% всього штату ДСНС України, і тепер іншу половину рятувальників могли призвати до війська. 

Україна
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