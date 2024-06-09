Скільки людей потонуло за тиждень — дані ДСНС

Водолаз-рятувальник ДСНС на навчаннях. Фото ілюстративне: ДСНС Черкащини

Протягом 3-9 червня на українських водоймах загинуло 23 осіб, серед них четверо дітей. Водночас із початку року рятувальники повідомляють про понад 400 потопельників.

Про це заявили в пресслужбі ДСНС України у неділю, 9 червня.

Читайте також:

Кількість загиблих біля водоймищ протягом тижня

За інформацією від рятувальників, з початку року потонуло 414 людей, у тому числі 26 дітей. Вони вчергове закликали не нехтувати правилами безпеки з відкриттям літнього купального сезону.

"Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!" — закликають у ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Новини ДСНС — остання інформація

Нагадаємо, раніше рятувальники ліквідували 1800 квадратних кілометрів масштабної пожежі у Холодногірському районі Харкова.

Також ми писали, що водолази з ДСНС Одещини після трьох діб пошуку знайшли тіло 20-річної лейтенантки поліції з Рівного, яку хвилею знесло з пірса.

А в Кабінеті міністрів України тим часом було ухвалено рішення позбавити броні від мобілізації 50% всього штату ДСНС України, і тепер іншу половину рятувальників могли призвати до війська.