Уряд забронював ДСНС від мобілізації — скільки людей отримали відстрочку

Працівник ДСНС на фоні рятувальної машини. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.

Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у середу, 5 червня.

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Як підтвердження, нардеп навів постанову Кабміну, в якій йдеться, що військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають бронюванню в обсягах не більше 50%.

Постанова Кабміну, ст.1. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.2. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.3. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.4. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.5. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.6. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.7. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.8. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.9. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Постанова Кабміну, ст.10. Джерело: Telegram Олексія Гончаренка 1 / 10

Що передувало рішенню уряду

Нагадаємо, не так давно Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів України планує позбавити працівників ДСНС броні від мобілізації. Він закликав підписати петицію від громадськості із закликом скасувати рішення.

Згодом нардеп Федір Веніславський підтвердив наміри уряду забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Він додав, що це питання обговорюватимуть на засіданні парламентського Комітету з держбезпеки.