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Кабмин избавил половину работников ГСЧС брони от мобилизации, — нардеп

5 июня 2024 13:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство забронировало ГСЧС от мобилизации — сколько людей получили отсрочку
Работник ГСЧС на фоне спасательной машины. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министров Украины принял решение избавить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в среду, 5 июня.

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В качестве подтверждения нардеп привел постановление Кабмина, в котором говорится, что военнообязанные работники ГСЧС подлежат бронированию в объемах не более 50%.

  • кабмин бронь дснс
    Постановление Кабмина, ст.1. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • бронь от мобилизации
    Постановление Кабмина, ст.2. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • кабмин дснс
    Постановление Кабмина, ст.3. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • дснс бронь
    Постановление Кабмина, ст.4. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • дснс гончаренко
    Постановление Кабмина, ст.5. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • гончаренко дснс
    Постановление Кабмина, ст.6. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • дснс бронирование
    Постановление Кабмина, ст.7. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • дсснс
    Постановление Кабмина, ст.8. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • дснс украины бронь
    Постановление Кабмина, ст.9. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
  • бронь от мобилизации
    Постановление Кабмина, ст.10. Источник: Telegram Алексея Гончаренко
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Что предшествовало решению правительства

Напомним, недавно Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины планирует избавить работников ГСЧС брони от мобилизации. Он призвал подписать петицию от общественности с призывом упразднить решение.

Затем нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.

Украина
Кабинет министров
ГСЧС
мобилизация
ВСУ
правительство
Алексей Гончаренко

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