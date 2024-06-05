Правительство забронировало ГСЧС от мобилизации — сколько людей получили отсрочку

Работник ГСЧС на фоне спасательной машины. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение избавить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в среду, 5 июня.

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В качестве подтверждения нардеп привел постановление Кабмина, в котором говорится, что военнообязанные работники ГСЧС подлежат бронированию в объемах не более 50%.

Постановление Кабмина, ст.1. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.2. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.3. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.4. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.5. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.6. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.7. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.8. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.9. Источник: Telegram Алексея Гончаренко

Постановление Кабмина, ст.10. Источник: Telegram Алексея Гончаренко 1/10 ​ 10

Что предшествовало решению правительства

Напомним, недавно Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины планирует избавить работников ГСЧС брони от мобилизации. Он призвал подписать петицию от общественности с призывом упразднить решение.

Затем нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.