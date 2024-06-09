Сколько человек утонуло за неделю - данные ГСЧС

Водолаз-спасатель ГСЧС на учениях. Фото иллюстративное: ГСЧС Черкасской области

В течение 3-9 июня на украинских водоемах погибли 23 человека, среди них четверо детей. В то же время с начала года спасатели сообщают о более чем 400 утопленниках.

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС Украины в воскресенье, 9 июня.

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По информации от спасателей, с начала года утонуло 414 человек, в том числе 26 детей. Они в очередной раз призывали не пренебрегать правилами безопасности с открытием летнего купального сезона.

"Игнорирование правил безопасности — основная причина трагических случаев на воде. Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не разрешать самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!", — призывают в ГСЧС.

Скриншот сообщения ГСЧС

Новости ГСЧС — последняя информация

Напомним, ранее спасатели ликвидировали 1800 квадратных километров масштабного пожара в Холодногорском районе Харькова.

Также мы писали, что водолазы из ГСЧС Одесской области после трех суток поиска нашли тело 20-летней лейтенанта полиции из Ровно, которую волной снесло с пирса.

А в Кабинете министров Украины в это время было принято решение избавить брони от мобилизации 50% всего штата ГСЧС Украины, и теперь другую половину спасателей могли призвать в армию.