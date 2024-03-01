В Болгарії набула чинності тотальна заборона імпорту нафти з Росії

Нафтовик "Газпромнафти" біля нафтоналивного танкера. Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

В Болгарії у п'ятницю, 1 березня, набула чинності тотальна заборона на ввезення російської нафти в країну. Також це рішення стосується й експорту продукції на російській сировині.

Про це повідомляє болгарська новинна агенція БГНЕС.

Читайте також:

Болгарія повністю заборонила експорт нафти з РФ

Болгарські журналісти заявили, що причиною тотальної заборони стала російсько-українська війна, та роковини початку запровадження від ЄС ембарго на російську нафту заради скорочення фінансових доходів Кремля для ведення розв'язаної ним війни.

Водночас з середини минулого року в болгарському парламенті спалахнули суперечки з приводу відмови країни від нафтопродуктів з країни-агресорки, причому частина чинних політсил країни найгучніше виступали за тотальне ембарго російської нафти. Наслідком стало ухвалення рішення Національних зборів, яким з початку цього року було запроваджено поступове скорочення імпорту російської нафти.

Як заявив журналістам депутат нацзборів Болгарії Делян Добрев, софійська філія російського концерну "Лукойл-Нафтохім" з початку 2024 року не імпортує російську нафту, жодним чином не спровокувавши згубний вплив на економіку Болгарії.

Нагадаємо, раніше болгарські депутати Івайло Мірчев та Надія Йорданова подали до парламенту новий законопроєкт про замороження майна та активів російських громадян, які потрапили під санкції.

Водночас міністр оборони країни Тодор Тагарєв заявив, що болгарський ВПК активно працює на оборонну допомогу для України, і анонсував запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО.