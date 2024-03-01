В Болгарии вступил в силу тотальный запрет на импорт нефти из России

Нефтяник "Газпромнефти" у нефтеналивного танкера. Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

В Болгарии в пятницу, 1 марта, вступил в силу тотальный запрет на ввоз российской нефти в страну. Также это решение касается и экспорта продукции в российское сырье.

Об этом сообщает болгарское новостное агентство БГНЕС.

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Болгарские журналисты заявили, что причиной тотального запрета стала российско-украинская война и годовщина начала введения ЕС эмбарго на российскую нефть ради сокращения финансовых доходов Кремля для ведения развязанной им войны.

В то же время, с середины прошлого года в болгарском парламенте вспыхнули споры по поводу отказа страны от нефтепродуктов из страны-агрессоры, причем часть действующих политсил страны громче всего выступали за тотальное эмбарго российской нефти. Следствием стало принятие решения Национального собрания, которым с начала этого года было введено постепенное сокращение импорта российской нефти.

Как заявил журналистам депутат нацсобрания Болгарии Делян Добрев, софийский филиал российского концерна "Лукойл-Нефтехим" с начала 2024 года не импортирует российскую нефть, никоим образом не спровоцировав пагубное влияние на экономику Болгарии.

Напомним, ранее болгарские депутаты Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова подали в парламент новый законопроект о замораживании имущества и активов российских граждан, попавших под санкции.

В то же время, министр обороны страны Тодор Тагарев заявил, что болгарский ВПК активно работает на оборонную помощь для Украины, и анонсировал запуск дополнительных производственных мощностей для производства боеприпасов стандартов НАТО.