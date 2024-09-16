Від чого сотнями гинуть ластівки в Австрії та як допомогти птахам вижити

Загиблі ластівки. Фото: Bild

В Австрії зафіксували загибель сотень перелітних ластівок. Причиною смерті птахів стали несприятливі погодні умови, холод і голод, з якими пірнаті зіткнулися на шляху до місць зимівлі.

Про це в неділю, 15 вересня, повідомило видання Bild.

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Через високу вологість у повітрі було обмаль комах, а саме ними перелітні птахи зазвичай живляться, перебуваючи в повітрі. Також до виснаження пірнатих призвели низькі температурні показники. Аби зігрітися, сотні ластівок тісняться на віконних карнизах, а тротуари австрійських вулиць усіяні пташиними трупами.

Представники зоозахисної організації Tierschutz Austria зазначають, що зграї ластівок зараз ослаблені, бо деякі птахи вже загинули, а інші — не зможуть вижити без термінової допомоги. Місцевим жителям радять збирати виснажених птахів у коробки та нести до рятувальних центрів.

"Ми в роз'їздах, забираємо постраждалих птахів, але кількість звернень по допомогу перевищує наші можливості, тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем і водійськими правами, людей, які могли б забирати птахів із Відня та околиць і привозити їх до нас", — підсумували активісти.