От чего сотнями гибнут ласточки в Австрии и как помочь птицам выжить

Погибшие ласточки. Фото: Bild

В Австрии зафиксировали гибель сотен перелетных ласточок. Причиной смерти птиц стали неблагоприятные погодные условия, холод и голод, с которыми столкнулись пернатые на пути к местам зимовки.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщило издание Bild.

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Из-за высокой влажности в воздухе было мало насекомых, а именно ими перелетные птицы обычно питаются, находясь в воздухе. Также к истощению пернатых привели низкие температурные показатели. Чтобы согреться, сотни ласточок теснятся на оконных карнизах, а тротуары австрийских улиц усеяны птичьими труппами.

Представители зоозащитной организации Tierschutz Austria отмечают, что стаи ласточек сейчас ослаблены, потому что некоторые птицы уже погибли, а другие не смогут выжить без срочной помощи. Местным жителям советуют собирать истощенных птиц в коробки и нести в спасательные центры.

"Мы в разъездах, забираем пострадавших птиц, но количество обращений за помощью превышает наши возможности, поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, людей, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам", — подытожили активисты.