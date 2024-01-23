В авіатрощі в Афганістані загинув російський мільйонер та його дружина - Falcon 10 аварія Анатолій та Ганна Євсюкові

Анатолій та Ганна Євсюкові. Фото: росЗМІ

В авіатрощі в Афганістані з бізнес-джетом Falcon 10, на борту якого було шестеро людей, загинув російський мільйонер та його важкохвора дружина. А саме — Анатолій Євсюков та Ганна Євсюкова, які мешкали у Волгодонську в Ростовській області. Жінку з Таїланду доправляла санітарна авіація.

Про це повідомляє Daily Мail.

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Євсюкову везли літаком до Москви після того, як вона серйозно захворіла під час тривалих зимових канікул у Таїланді.

Посольство Росії в Кабулі підтвердило, що тіла Євсюкова та його дружини було виявлено на борту уламків літака.

Пара загинула у гірській провінції Бадахшан на північному сході Афганістану. Одна з версій полягає в тому, що зареєстрований у Росії літак мав недостатньо палива. Крім того, був сильний зустрічний вітер. Внаслідок у літака відмовили два двигуни.

Серед тих, хто вижили — два пілоти та два медики. Попередньо, вони дісталися від місця падіння літака до гірського села Педу.

Зокрема, йдеться про медика Павла Попова та 26-річного фельдшера Ігоря Сивороткіна. Він використовував мову жестів, аби викликати допомогу.

Також дивом вижили пілоти — Дмитро Бєляков та Аркадій Грачов.

Авіакатастрофа з Falcon 10 в Афганістані — деталі

Примітно, що Грачов — колишній чоловік Катерини Агапової, жінки, яка очолювала компанію — ТОВ "АТЛЕТИК-ГРУП", що відповідала за службу евакуації.

Також відомо, що пілоти мали мінімальний досвід керування цим літаком. Вони завершили навчання лише у 2023 році і мали сертифікати приватних пілотів, але з таким документом не могли керувати літаком, що виконує комерційний рейс

Перед вильотом в аеропорт "Жуковський" у Москві літак мав зробити ще одну дозаправку до Ташкенту (Узбекистан). Однак у нього виникли проблеми і в 20 січня о 19:05 за місцевим часом він спробував приземлитися в Таджикистані із незапланованою зупинкою.

Один двигун вийшов з ладу о 19.19, інший — за десять хвилин. Літак зник з радарів приблизно о 19.30 за місцевим часом за 57 км від аеропорту Куляба в Таджикистані.

Літак планував до 25 хвилин після втрати потужності.

"Перед трагедією пілоти підняли носа літака на 15–20 градусів, щоб хоч трохи пом'якшити удар. Якби вони цього не зробили, літак би врізався носом у землю, вбивши всіх, хто знаходився на борту. Щільний сніг, що випав у горах, також міг зіграти свою роль. Тим не менш, через нахил удар припав на середину фюзеляжу літака та пасажирський салон", — пишуть росЗМІ."

До слова, ця катастрофа стала першою з того часу, як російські літаки потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням в Україну. А саме це спричинило численні аварійні посадки та авіаційні події через відсутність запасних частин та технічного обслуговування за участю західних постачальників.

Нагадаємо, за інформацією видання "BBC News Русская служба", літак відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, а саме за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед тим, як сталася авіакатастрофа, пілот заявляв про технічні проблеми.

Також ми писали, що раніше у польському селі Слонави у Великопольському воєводстві сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.