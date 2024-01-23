В авиатроше в Афганистане погиб российский миллионер и его жена - Falcon 10 авария - Анатолий и Анна Евсюковы

Анатолий и Анна Евсюковы. Фото: росСМИ

В авиакатастрофе в Афганистане с бизнес-джетом Falcon 10, на борту которого находились шесть человек, погиб российский миллионер и его тяжелобольная жена. А именно — Анатолий Евсюков и Анна Евсюкова, проживавшие в Волгодонске в Ростовской области. Женщину из Таиланда доставляла санитарная авиация.

Об этом сообщает Daily Мail.

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Евсюкову везли на самолете в Москву после того, как она серьезно заболела во время длительных зимних каникул в Таиланде.

Посольство России в Кабуле подтвердило, что тела Евсюкова и его супруги были обнаружены на борту обломков самолета.

Пара погибла в горной провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Одна из версий состоит в том, что зарегистрированный в России самолет имел недостаточно топлива. Кроме того, был сильный встречный ветер. В результате у самолета отказали два двигателя.

Среди выживших — два пилота и два медика. Предварительно они добрались от места падения самолета к горному селу Педу.

В частности, речь идет о медике Павле Попове и 26-летнем фельдшере Игоре Сывороткине. Он использовал язык жестов, чтобы вызвать помощь.

Также чудом выжили пилоты — Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев.

Авиакатастрофа из Falcon 10 в Афганистане.

Примечательно, что Грачев — бывший муж Екатерины Агаповой, возглавлявшей компанию женщины — ООО "АТЛЕТИК-ГРУПП", которая отвечала за службу эвакуации.

Также известно, что у пилотов был минимальный опыт управления этим самолетом. Они завершили обучение только в 2023 году и имели сертификаты частных пилотов, но с таким документом не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Перед вылетом в аэропорт "Жуковский" в Москве самолет должен был сделать еще одну дозаправку в Ташкент (Узбекистан). Однако у него возникли проблемы и в 20 января в 19.05 по местному времени он попытался приземлиться в Таджикистане с незапланированной остановкой.

Один двигатель вышел из строя в 19.19, другой — через десять минут. Самолет исчез с радаров примерно в 19.30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляба в Таджикистане.

Самолет планировал до 25 минут после потери мощности.

"Перед трагедией пилоты подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они этого не сделали, самолет бы врезался носом в землю, убив всех, кто находился на борту. Выпавший в горах плотный снег. также мог сыграть свою роль. Тем не менее, из-за наклона удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон", — пишут росСМИ.

К слову, эта катастрофа стала первой с тех пор, как российские самолеты попали под санкции в связи с вторжением в Украину. А именно это привело к многочисленным аварийным посадкам и авиационным событиям из-за отсутствия запасных частей и технического обслуживания с участием западных поставщиков.

Напомним, по информации издания "BBC News Русская служба", самолет отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак, а именно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном. Перед тем, как произошла авиакатастрофа, пилот заявлял о технических проблемах.

Также мы писали, что ранее в польском селе Слоновы в Великопольском воеводстве произошла авария. В 500 метрах от взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.