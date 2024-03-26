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В американському порту Балтімор обвалився міст після удару судна

26 березня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В американському порту Балтімор обвалився міст після удару судна
Міст після удару судна в порту Балтімор. Фото: REUTERS/Nathan Howard
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В американському порту Балтімор зранку, 26 березня, обвалився великий міст. Це сталося після удару контейнеровоза. Внаслідок цього автомобілі та близько 20 людей впали в річку.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 26 березня.

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Рятувальники шукають тих, хто вижив у річці Патапско. Величезні прольоти моста Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,57 км впали у воду.

У річці може перебувати до 20 осіб.

"А також численні транспортні засоби, і, можливо, тягач із причепом або транспортний засіб розміром із тягач, який пішов у річку", — заявив представник пожежної служби Балтімор-Сіті.

Під час удару було видно фари машин, коли він звалився у воду, а судно спалахнуло. Губернатор Меріленда оголосив надзвичайний стан.

Судно було ідентифіковано даними відстеження LSEG як контейнеровоз Dali під прапором Сінгапуру. Зареєстрованим власником є Grace Ocean Pte Ltd, а керуючим — Synergy Marine Group.

У Synergy Marine Corp заявили, що Dali зіткнувся з однією з опор мосту. 

Нагадаємо, київська прокуратура повідомила про підозру посадовцям комунального підприємства "Київавтошляхміст". Внаслідок професійної недбалості під час ремонту столичних мостів та розв'язок було втрачено 3,5 мільйона гривень.

Також пропагандист Дмитро Кисельов заговорив про те, що Росія може знищити чотири німецькі мости гіперзвуковим "Цирконом". Нібито йдеться про помсту за Кримський міст.

США
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вода
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