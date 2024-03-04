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Російський пропагандист Кисельов погрожує розбомбити чотири мости в Німеччині

4 березня 2024 22:45
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Російський пропагандист Кисельов погрожує розбомбити чотири мости в Німеччині
Російський пропагандист Дмитро Кисельов. Фото: росЗМІ
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Пропагандист Дмитро Кисельов заговорив про те, що Росія може знищити чотири німецькі мости гіперзвуковим "Цирконом". Нібито йдеться про помсту за Кримський міст.

Про це Кисельов сказав в етері телеканалу "Россия1"

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Дмитро Кисельов в етері на "Россия1" заговорив про  можливості Росії знищити чотири німецькі мости в якості рівнозначної помсти за Кримський. 

"У цій доволі тісній країні звісно немає таких довгих (мостів — ред.), як Кримський. Але все ж таки теж є на що подивитися через ракетний приціл", — сказав пропагандист. 

Згадав Кисельов про наступні мости: 

  • Міст Фемарнзунд в Балтійському морі,
  • Рюгенський автомобільний міст,
  • залізнодорожний міст Гогенцоллернів через Рейн,
  • Магдебурзький водний міст.

Пропагандист натякнув, що ці мости стануть гарною ціллю для гіперзвукових крилатих ракет "Циркон", які саме перебувають на етапі розробки та випробувань в Росії. 

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що "Циркон" стане великою проблемою для української протиповітряної оборони через свою швидкість та маневреність. 

Тим часом Дмитро Мєдвєдєв зробив чергову сенсаційну заяву. Цього разу про те, що Україна є частиною Росії. 

Німеччина
міст
Дмитро Кисельов
пропаганда
Росія

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