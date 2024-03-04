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Российский пропагандист Киселев угрожает разбомбить четыре моста в Германии

4 марта 2024 22:45
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Российский пропагандист Киселев угрожает разбомбить четыре моста в Германии
Российский пропагандист Дмитрий Киселев. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Пропагандист Дмитрий Киселев заговорил о том, что Россия может уничтожить четыре немецких моста гиперзвуковым "Цирконом". Вроде бы речь идет о мести за Крымский мост.

Об этом Киселев сказал в эфире телеканала "Россия1".

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Дмитрий Киселев в эфире на Россия1 заговорил о возможности России уничтожить четыре немецких моста в качестве равнозначной мести за Крымский.

"В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных (мостов — ред.), как Крымский. Но все же есть на что посмотреть через ракетный прицел", — сказал пропагандист.

Вспомнил Киселев о следующих мостах:

  • Мост Фемарнзунд в Балтийском море,
  • Рюгенский автомобильный мост,
  • железнодорожный мост Гогенцоллернов через Рейн,
  • Магдебургский водный мост.

Пропагандист намекнул, что эти мосты станут хорошей целью для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", которые находятся на этапе разработки и испытаний в России.

Напомним, в британской разведке сообщили, что "Циркон" станет большой проблемой для украинской противовоздушной обороны из-за своей скорости и маневренности.

Тем временем Дмитрий Медведев сделал очередное сенсационное заявление. На этот раз о том, что Украина является частью России.

Германия
мост
Дмитрий Киселев
пропаганда
Россия

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