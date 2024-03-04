Российский пропагандист Киселев угрожает разбомбить четыре моста в Германии

Российский пропагандист Дмитрий Киселев. Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Пропагандист Дмитрий Киселев заговорил о том, что Россия может уничтожить четыре немецких моста гиперзвуковым "Цирконом". Вроде бы речь идет о мести за Крымский мост.

Об этом Киселев сказал в эфире телеканала "Россия1".

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Дмитрий Киселев в эфире на Россия1 заговорил о возможности России уничтожить четыре немецких моста в качестве равнозначной мести за Крымский.

"В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных (мостов — ред.), как Крымский. Но все же есть на что посмотреть через ракетный прицел", — сказал пропагандист.

Вспомнил Киселев о следующих мостах:

Мост Фемарнзунд в Балтийском море,

Рюгенский автомобильный мост,

железнодорожный мост Гогенцоллернов через Рейн,

Магдебургский водный мост.

Пропагандист намекнул, что эти мосты станут хорошей целью для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", которые находятся на этапе разработки и испытаний в России.

Напомним, в британской разведке сообщили, что "Циркон" станет большой проблемой для украинской противовоздушной обороны из-за своей скорости и маневренности.

Тем временем Дмитрий Медведев сделал очередное сенсационное заявление. На этот раз о том, что Украина является частью России.