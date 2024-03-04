Российский пропагандист Киселев угрожает разбомбить четыре моста в Германии
Пропагандист Дмитрий Киселев заговорил о том, что Россия может уничтожить четыре немецких моста гиперзвуковым "Цирконом". Вроде бы речь идет о мести за Крымский мост.
Об этом Киселев сказал в эфире телеканала "Россия1".
Киселев угрожает Германии
Дмитрий Киселев в эфире на Россия1 заговорил о возможности России уничтожить четыре немецких моста в качестве равнозначной мести за Крымский.
"В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных (мостов — ред.), как Крымский. Но все же есть на что посмотреть через ракетный прицел", — сказал пропагандист.
Вспомнил Киселев о следующих мостах:
- Мост Фемарнзунд в Балтийском море,
- Рюгенский автомобильный мост,
- железнодорожный мост Гогенцоллернов через Рейн,
- Магдебургский водный мост.
Пропагандист намекнул, что эти мосты станут хорошей целью для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", которые находятся на этапе разработки и испытаний в России.
Напомним, в британской разведке сообщили, что "Циркон" станет большой проблемой для украинской противовоздушной обороны из-за своей скорости и маневренности.
Тем временем Дмитрий Медведев сделал очередное сенсационное заявление. На этот раз о том, что Украина является частью России.
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