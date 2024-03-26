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В американском порту Балтимор обрушился мост после удара судна

26 марта 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В американском порту Балтимор обрушился мост после удара судна
Мост после удара судна в порту Балтимор. Фото: REUTERS/Nathan Howard
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В американском порту Балтимор утром, 26 марта, обрушился большой мост. Это произошло после удара контейнеровоза. В результате этого автомобили и около 20 человек упали в реку.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 26 марта.

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Спасатели ищут выживших в реке Патапско. Огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки протяженностью 2,57 км упали в воду.

В реке может находиться до 20 человек.

"А также многочисленные транспортные средства, и, возможно, тягач с прицепом или транспортное средство размером с тягач, который ушел в реку", — заявил представитель пожарной службы Балтимор-Сити.

При ударе были видны фары машин, когда он свалился в воду, а судно вспыхнуло. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.

Судно было идентифицировано данными отслеживания LSEG как контейнеровоз Dali под флагом Сингапура. Зарегистрированным владельцем является Grace Ocean Pte Ltd, а управляющим — Synergy Marine Group.

В Synergy Marine Corp заявили, что Dali столкнулся с одной из опор моста.

Напомним, киевская прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевавтодормост". В результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.

Также пропагандист Дмитрий Киселев заговорил о том, что Россия может уничтожить четыре немецких моста гиперзвуковым "Цирконом". Вроде бы речь идет о мести за Крымский мост.

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