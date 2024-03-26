В американском порту Балтимор обрушился мост после удара судна
В американском порту Балтимор утром, 26 марта, обрушился большой мост. Это произошло после удара контейнеровоза. В результате этого автомобили и около 20 человек упали в реку.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 26 марта.
Обрушение моста в порту Балтимор
Спасатели ищут выживших в реке Патапско. Огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки протяженностью 2,57 км упали в воду.
В реке может находиться до 20 человек.
"А также многочисленные транспортные средства, и, возможно, тягач с прицепом или транспортное средство размером с тягач, который ушел в реку", — заявил представитель пожарной службы Балтимор-Сити.
При ударе были видны фары машин, когда он свалился в воду, а судно вспыхнуло. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.
Судно было идентифицировано данными отслеживания LSEG как контейнеровоз Dali под флагом Сингапура. Зарегистрированным владельцем является Grace Ocean Pte Ltd, а управляющим — Synergy Marine Group.
В Synergy Marine Corp заявили, что Dali столкнулся с одной из опор моста.
Напомним, киевская прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевавтодормост". В результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.
Также пропагандист Дмитрий Киселев заговорил о том, что Россия может уничтожить четыре немецких моста гиперзвуковым "Цирконом". Вроде бы речь идет о мести за Крымский мост.
Читайте Новини.LIVE!