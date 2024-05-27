Урсула фон дер Ляєн перед виборами глави ЄК розкрила секрет поєднання кар'єри та родини

Молода Урсула фон дер Ляєн з народженою дитиною. Фото: Bild

Чинна глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається знову балотуватися на новий п'ятирічний термін. Попри те, що вона очолює установу з 2019 року, політикиня неабияк намагається поєднувати політичну кар'єру, а також родинні справи.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Bild.

Читайте також:

Урсула фон дер Ляєн йде на вибори глави ЄК

Попри європейську політичну кар'єру вищого рівня, в Урсули фон дер Ляєн семеро дітей. Сама вона росла в сім'ї, де мала п'ятеро братів та сестра. На питання, як їй вдається поєднувати сім'ю та роботу, політикиня відповіла, що завжди цього хотіла, спираючись на свій досвід.

"У мого чоловіка також троє братів та сестер. Було приємно бачити, наскільки діти динамічні, як вони підтримують, допомагають та навчають один одного. Чим старші ми з чоловіком ставали і чим більше у нас ставало дітей, тим більше ми віддалялися від молодших. Напевно, у нас просто не лишалося сил. Якоїсь миті втомлюєшся від постійного батьківства. Старші брати та сестри автоматично взяли на себе молодших. Я часто чула, як один із них казав: "Так не піде". Ми з чоловіком лише сміялися з цього", — відповіла фон дер Ляйєн.

Урсула та Хайко фон дер Ляєн зі своїми дітьми. Джерело: Bild

Зараз діти президентки Єврокомісії вже виросли. Ані вони, ані її чоловік, професор медицини, Хайко фон дер Ляєн не живуть з нею у Брюсселі. Проте родина регулярно спілкуються телефоном, а також в сімейному чаті. Перед балотуванням на новий п'ятирічний термін, фон дер Ляєн довго радилася з родиною.

"Мене не мучить совість. Я відмовилася від цієї звички, коли ми на чотири роки поїхали до Стенфорду в США у 1992 році. У Німеччині мене, молоду працюючу матір, часто змушували почуватися винною. У все було з точністю до навпаки. Всі вважали класним, що у нас троє дітей, і ми обоє працюємо лікарями. Люди питали, чим нам допомогти. Я відчула визволення, коли мене не звинувачували, а підтримували. Там у нас народилися близнюки. Коли ми повернулися до Німеччини з п'ятьма дітьми, я заприсяглася, що більше ніколи не дозволю почуватися винною", — розповідає вона журналістці Bild, Тані Мей.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн закликала країни Євросоюзу підвищувати обороноздатність та допомагати Україні.

Також до політикині звернулися прем'єр-міністри Польщі та Греції Дональд Туск та Кіріакос Міцотакіс із закликом створити "залізний купол" над всією територією Європи.