Урсула фон дер Ляен перед выборами главы ЕК раскрыла секрет сочетания карьеры и семьи

Молодая Урсула фон дер Ляйен с новорожденным. Фото: Bild

Действующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается снова баллотироваться на новый пятилетний срок. Несмотря на то, что она возглавляет учреждение с 2019 года, политик очень старается совмещать политическую карьеру, а также семейные дела.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Bild.

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Несмотря на европейскую политическую карьеру высшего уровня, у Урсулы фон дер Ляйен семеро детей. Сама она росла в семье, где было пять братьев и сестра. На вопрос, как ей удается совмещать семью и работу, политик ответила, что всегда этого хотела, опираясь на свой опыт.

"У моего мужа также трое братьев и сестер. Было приятно видеть, насколько дети динамичны, как они поддерживают, помогают и обучают друг друга. Чем старше мы с мужем становились и чем больше у нас становилось детей, тем больше мы отдалялись от младших. Наверное, у нас просто не оставалось сил. В какой-то момент устаешь от постоянного родительства. Старшие братья и сестры автоматически взяли на себя младших. Я часто слышала, как один из них говорил: "Так не пойдет". Мы с мужем лишь смеялись над этим", — ответила фон дер Ляйен.

Урсула и Хайко фон дер Ляйен со своими детьми. Источник: Bild

Сейчас дети президента Еврокомиссии уже выросли. Ни они, ни ее муж, профессор медицины Хайко фон дер Ляйен, не живут с ней в Брюсселе. Однако семья регулярно общается по телефону, а также в семейном чате. Перед баллотированием на новый пятилетний срок фон дер Ляйен долго совещалась с семьей.

"Меня не мучает совесть. Я отказалась от этой привычки, когда мы на четыре года уехали в Стэнфорд в США в 1992 году. В Германии меня, молодую работающую мать, часто заставляли чувствовать себя виноватой. В США все было с точностью до наоборот. Все считали классным, что у нас трое детей и мы оба работаем врачами. Люди спрашивали, чем нам помочь. Я почувствовала освобождение, когда меня не обвиняли, а поддерживали. Там у нас родились близнецы. Когда мы вернулись в Германию с пятью детьми, я поклялась, что больше никогда не позволю чувствовать себя виноватой", — рассказывает она журналистке Bild, Тане Мэй.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза повышать обороноспособность и помогать Украине.

Также к политике обратились премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис с призывом создать "железный купол" над всей территорией Европы.