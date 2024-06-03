Уряд України готує план дій для розвитку альтернативної генерації — які заходи необхідні

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль, Facebook

У Верховній Раді відбулася нарада, де обговорили необхідні кроки для створення альтернативної генерації в Україні. Уряд уже починає готуватися до складного опалювального сезону, який передбачають взимку.

Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Шмигаль заявив, що на нараді було розглянуто можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього. А також спрощення митних процедур для його ввезення. Таке рішення дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.

Він додав, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми. Наразі тривають перемовини разом із партнерами про постачання дизель-генераторів, когенераційних установок і мобільних котелень, у першу чергу для прифронтових регіонів.

"Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання. Також доручив Міненерго спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", — зазначив Шмигаль.

Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, на наступному тижні ситуація в енергосистемі погіршиться. Кудрицький розповів, що на повернення дефіциту впливають три фактори.

Також ми писали, що з 1 червня уряд підвищив ціну за електроенергію. Це підвищить витрати на утримання багатоквартирних будинків, що спричинить значне збільшення комунальних платежів для населення.