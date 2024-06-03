Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Правительство Украины разрабатывает создание альтернативной генерации — какие необходимы шаги arrow

Правительство Украины разрабатывает создание альтернативной генерации — какие необходимы шаги

3 июня 2024 17:11
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Правительство Украины готовит план действий по развитию альтернативной генерации — какие меры необходимы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Верховной Раде состоялось совещание, где обсудили необходимые шаги по созданию альтернативной генерации в Украине. Правительство уже начинает готовиться к сложному отопительному сезону, который предполагают зимой.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 3 июня.

Читайте также:

Правительство будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине

Шмыгаль заявил, что на совещании была рассмотрена возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему. А также упрощение таможенных процедур по его ввозу. Такое решение позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии.

Он добавил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы. В настоящее время идут переговоры с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, в первую очередь для прифронтовых регионов.

"Дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование. Также поручил Минэнерго совместно с партнерами проработать вопрос по установке газопоршневых установок в каждом областном центре", — отметил Шмыгаль.

Правительство Украины разрабатывает создание альтернативной генерации - какие необходимы шаги - фото 1
Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе ситуация в энергосистеме ухудшится. Кудрицкий рассказал, что на возвращение дефицита влияют три фактора.

Также мы писали, что с 1 июня правительство повысило цену за электроэнергию. Это повысит расходы на содержание многоквартирных домов, что приведет к значительному увеличению коммунальных платежей для населения.

Денис Шмыгаль
война в Украине
дефицит
генераторы
Украина
Кабинет министров
Верховная Рада
свет
электроэнергия
электроснабжение
війна
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня