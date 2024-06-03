Правительство Украины готовит план действий по развитию альтернативной генерации — какие меры необходимы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль, Facebook

В Верховной Раде состоялось совещание, где обсудили необходимые шаги по созданию альтернативной генерации в Украине. Правительство уже начинает готовиться к сложному отопительному сезону, который предполагают зимой.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Шмыгаль заявил, что на совещании была рассмотрена возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему. А также упрощение таможенных процедур по его ввозу. Такое решение позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии.

Он добавил, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы. В настоящее время идут переговоры с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, в первую очередь для прифронтовых регионов.

"Дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование. Также поручил Минэнерго совместно с партнерами проработать вопрос по установке газопоршневых установок в каждом областном центре", — отметил Шмыгаль.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе ситуация в энергосистеме ухудшится. Кудрицкий рассказал, что на возвращение дефицита влияют три фактора.

Также мы писали, что с 1 июня правительство повысило цену за электроэнергию. Это повысит расходы на содержание многоквартирных домов, что приведет к значительному увеличению коммунальных платежей для населения.