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Кудрицький заявив, що в Україні погіршиться ситуація в енергосистемі — які причини

2 червня 2024 23:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Кудрицький заявив, що в Україну повереться дефіцит електроенергії — які причини
Голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На наступному тижні ситуація в енергосистемі України буде більш складною, ніж наприкінці травня. На повернення дефіциту впливають три фактори. 

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі "Суспільного" у неділю, 2 червня.

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Кудрицький повідомив, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

За його словами, на це впливатимуть три фактори. По-перше, це плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій. Також причинами є наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня і очікуване збільшення використання електроенергії через підвищення температури та збільшення використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", — зазначив Кудрицький. 

Нагадаємо, що у середу, 3 червня, впродовж доби по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії. У разі перевищення лімітів, імовірно, застосовуватимуть графіки відключень для усіх користувачів.

Також ми писали, що уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.

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