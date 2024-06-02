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Кудрицкий заявил, что в Украине ухудшится ситуация в энергосистеме — какие причины

2 июня 2024 23:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Кудрицкий заявил, что в Украину вернется дефицит электроэнергии — какие причины
Глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной, чем в конце мая. На возврат дефицита влияют три фактора.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире "Суспільного" в воскресенье, 2 июня.

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Кудрицкий сообщил, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной, чем в последние дни мая.

По его словам, на это будут влиять три фактора. Во-первых, это плановый ремонт двух блоков атомных электростанций. Также причинами являются последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня и ожидаемое увеличение использования электроэнергии из-за повышения температуры и увеличения использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", — отметил Кудрицкий.

Напомним, что в среду, 3 июня, в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. В случае превышения лимитов, вероятно, будут использоваться графики отключений для всех пользователей.

Также мы писали, что правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.

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