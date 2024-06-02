Ліміти на споживання електроенергії — чи вимикатимуть світло завтра

Відключення світла завтра — як діятимуть ліміти на споживання електроенергії
У середу, 3 червня, впродовж доби по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії. У разі перевищення лімітів, імовірно, застосовуватимуть графіки відключень для усіх користувачів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 2 червня.
У разі чого українцям будуть вимикати світло 3 червня
Завтра, 3 червня, впродовж доби по всій території України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Якщо ліміти будуть перевищені, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, як для промислових, так і для побутових споживачів.
"Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в п'яти областях.
Також уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.
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