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Відключення світла завтра — як діятимуть ліміти на споживання електроенергії

2 червня 2024 20:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ліміти на споживання електроенергії — чи вимикатимуть світло завтра
Вулиця міста без світла. Ілюстративне фото: Українська правда
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У середу, 3 червня, впродовж доби по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії. У разі перевищення лімітів, імовірно, застосовуватимуть графіки відключень для усіх користувачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 2 червня.

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Завтра, 3 червня, впродовж доби по всій території України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Якщо ліміти будуть перевищені, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, як для промислових, так і для побутових споживачів.

"Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться в повідомленні.

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Що відомо про відключення світла 3 червня. Фото: Укренерго

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в  п'яти областях. 

Також уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.

Україна
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війна в Україні
електропостачання
Укренерго

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