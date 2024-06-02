Лимиты на потребление электроэнергии — будут ли выключать свет завтра

Улица города без света. Иллюстративное фото: Украинская правда

В среду, 3 июня, в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии . В случае превышения лимитов, вероятно, будут использоваться графики отключений для всех пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 2 июня.

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Завтра, 3 июня, в течение суток на всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Если лимиты будут превышены, облэнерго будут использовать графики почасовых отключений, как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается" , — говорится в сообщении.

Что известно об отключении света 3 июня. Фото: Укрэнерго

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские кафиры в очередной раз атаковали украинскую энергетику . Повреждены энергообъекты в пяти областях.

Также правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.