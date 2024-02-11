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Уряд Данії планує запровадити автоматичне донорство органів

11 лютого 2024 10:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Уряд Данії планує запровадити автоматичне донорство органів
Лікарі роблять операцію. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд Данії пропонує, щоб усі жителі країни віком від 18 років автоматично розглядалися як донори органів. Людям, які не бажають брати участь у програмі донорства після своєї смерті, необхідно буде висловити свою відмову.

Про це повідомляє Danmarks Radio у суботу, 10 лютого.

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз у країні понад 400 людей очікують на пересадку органів, і минулого року близько 30 людей померли, очікуючи на операції. Вона висловила сподівання скорочення кількості таких смертей шляхом стимулювання збільшення числа донорів.

Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен зазначив, що дві третини дорослого населення висловили готовність стати донорами після смерті і висловив думку про необхідність підвищення цього показника для більш активної участі громадян.

Проте у січні 2023 року Рада з етики розкритикувала ідею автоматичного включення громадян до списку донорів, наголосивши, що можливість приймати рішення щодо власного тіла є ключовим принципом чинної системи охорони здоров'я.

Зрештою, пропозиція уряду призначена для того, щоб стати темою для обговорень у суспільстві.

Нагадаємо, раніше лікарі у Львові успішно відновили шкірний покрив на стопі хлопчика, рятуючи його ногу від ампутації після серйозної ДТП. Внаслідок аварії, шкіра на стопі дитини була повністю втрачена та іноземні фахівці не прогнозували сприятливого результату.

Крім того, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше за термін і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі здійснили складну операцію на серці дитини.

Також львівським лікарям удалося пересадити нирки двом чоловікам від неспорідненого донора. Як відомо, двоє пацієнтів виявились мешканцями Львівської області.

А нещодавно фахівці "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини. У нього була рідкісна хвороба, яка трапляється не частіше одного разу на 130 тисяч новонароджених.

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