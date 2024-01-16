В Україні вперше провели операцію на грудній клітці дитини, яка не могла повноцінно дихати

Лікарі проводять операцію. Фото: "Охматдит"

Спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини. Вона не могла повноцінно дихати.

Про це повідомляє "Охматдит".

Читайте також:

Порятунок дитини, яка не могла повноцінно дихати

Хлопчик народився з рідкісним синдромом — асфіктична торакальна дистрофія. Він трапляється не частіше, ніж один раз на 130 тисяч новонароджених.

"Такі діти народжуються з маленькою грудною кліткою, яка має дзвіноподібну форму та обмежує роботу легень. Це не дає дитині нормально дихати. Природній перебіг дуже тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до одного року. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання", — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти "Охматдиту" вирішили вперше в Україні застосувати запропонований підхід.

Проводити операцію було ризиковано, оскільки дитині був один місяць. Детально вивчивши всі особливості оперативного втручання та застосувавши їх до хлопчика, команда хірургів та анестезіологів взялася за лікування маленького пацієнта.

"Суть операції полягає в тому, що послідовно перетинаються шість ребер у шаховому порядку. А потім зʼєднуються спеціальними металевими конструкціями таким чином, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро. За рахунок цього збільшується обʼєм грудної клітки", — пояснює хірург "Охматдиту", професор Євген Руденко.

Дитині провели операцію у два етапи:

у 1,5 місяці на правому боці;

у 2,5 місяці на лівому.

Наразі у хлопчика вже загоїлися післяопераційні рани. Він тренується самостійно дихати, а за даними обстеження обʼєм грудної клітки збільшився. Це дає лікарям надію, що пацієнт зможе самостійно дихати.

Допис "Охматдиту". Фото: скриншот

Допис "Охматдиту". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівському центрі трансплантології на початку грудня провели 106 операцій. Зокрема, у 2023 році вперше була здійснена комплексна пересадка серця та легень, а також підшлункової залози та нирок.