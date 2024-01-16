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В Украине впервые провели операцию на грудной клетке ребенка, который не мог полноценно дышать

16 января 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине впервые провели операцию на грудной клетке ребенка, который не мог полноценно дышать
Врачи проводят операцию. Фото: "Охматдет"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка. Он не мог полноценно дышать.

Об этом сообщает "Охматдет".

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Мальчик родился с редким синдромом — асфиктическая торакальная дистрофия. Он случается не чаще одного раза на 130 тысяч новорожденных.

"Такие дети рождаются с маленькой грудной клеткой, которая имеет колоколообразную форму и ограничивает работу легких. Это не дает ребенку нормально дышать. Естественное течение очень тяжелое, особенно если симптоматика развивается у детей до одного года. Обычно маленькие пациенты умирают от дыхательной недостаточности, повторных пневмоний или становятся зависимыми от аппаратов искусственного дыхания", — говорится в сообщении.

Специалисты "Охматдета" решили впервые в Украине применить предложенный подход.

Проводить операцию было рискованно, поскольку ребенку было один месяц. Подробно изучив все особенности оперативного вмешательства и применив их к мальчику, команда хирургов и анестезиологов принялась за лечение маленького пациента.

"Суть операции заключается в том, что последовательно пересекаются шесть ребер в шахматном порядке. А потом соединяются специальными металлическими конструкциями таким образом, что из длинных сегментов двух ребер делается одно вдвое длиннее ребро. За счет этого увеличивается объем грудной клетки", — объясняет хирург "Охматдета", профессор Евгений Руденко.

Ребенку провели операцию в два этапа:

  • в 1,5 месяца на правой стороне;
  • в 2,5 месяца на левой.

У мальчика уже зажили послеоперационные раны. Он тренируется самостоятельно дышать, а по данным обследования, объем грудной клетки увеличился. Это дает врачам надежду, что пациент сможет самостоятельно дышать.

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Пост "Охматдета". Фото: скриншот
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Пост "Охматдета". Фото: скриншот

Напомним, во Львовском центре трансплантологии в начале декабря провели 106 операций. В частности, в 2023 году впервые была осуществлена комплексная пересадка сердца и легких, а также поджелудочной железы и почек.

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