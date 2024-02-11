Правительство Дании планирует внедрить автоматическое донорство органов

Врачи делают операцию. Фото: Freepik

Правительство Дании предлагает, чтобы все жители страны старше 18 лет автоматически рассматривались как доноры органов. Людям, которые не желают участвовать в программе донорства после своей смерти, необходимо будет выразить свой отказ.

Об этом сообщает Danmarks Radio в субботу, 10 февраля.

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что сейчас в стране свыше 400 человек ожидают пересадку органов, и в прошлом году около 30 человек умерли, ожидая операции. Она выразила надежду на сокращение количества таких смертей за счет стимулирования увеличения числа доноров.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен отметил, что две трети взрослого населения выразили готовность стать донорами после смерти, и выразил мнение о необходимости повышения этого показателя для более активного участия граждан.

Тем не менее в январе 2023 года Совет по этике раскритиковал идею автоматического включения граждан в список доноров, подчеркнув, что возможность принимать решения относительно собственного тела является ключевым принципом существующей системы здравоохранения.

В конечном итоге, предложение правительства предназначено для того, чтобы стать темой для обширных обсуждений в обществе.

Напомним, ранее врачи во Львове успешно восстановили кожный покров на стопе мальчика, спасая его ногу от ампутации после серьезного ДТП. В результате аварии кожа на стопе ребенка была полностью утрачена, и иностранные специалисты не прогнозировали благоприятный исход.

Кроме того, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

Также львовским врачам удалось пересадить почки двоим мужчинам от неродственного донора. Как известно, два пациента оказались жителями Львовской области.

А недавно специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка. У него была редкая болезнь, которая случается не чаще одного раза у 130 тысяч новорожденных.