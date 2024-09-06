Рамштайн 2024 — Умєров зустрівся з Ллойдом та Брауном

Умєров перед Рамштайном зустрівся з Остіном та Брауном — про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 6 вересня, перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. На зустрічі також був присутній головком американських військ Чарльз Браун.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Умєров провів зустріч з Остіном та Брауном
"Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби", — сказав міністр оборони України.
За його словами, особливу увагу приділили посиленню ППО. Умєров наголосив, що це критично важливий компоненті оборони в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від ракетних ударів ворога.
"Окремо зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України. Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні", — наголосив урядовець та подякував за новий пакет військової допомоги у розмірі 250 млн доларів.
Читайте Новини.LIVE!