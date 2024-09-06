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Умєров перед Рамштайном зустрівся з Остіном та Брауном — про що говорили

6 вересня 2024 15:28
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Рамштайн 2024 — Умєров зустрівся з Ллойдом та Брауном
Рустем Умєров на зустрічі. Фото: Міноборони України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 6 вересня, перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. На зустрічі також був присутній головком американських військ Чарльз Браун.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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"Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби", — сказав міністр оборони України.

засідання рамштайн 6 вересня
Ллойд Остін та Чарльз Браун на зустрічі. Джерело: Міноборони України

За його словами, особливу увагу приділили посиленню ППО. Умєров наголосив, що це критично важливий компоненті оборони в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від ракетних ударів ворога. 

"Окремо зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України. Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні", — наголосив урядовець та подякував за новий пакет військової допомоги у розмірі 250 млн доларів.

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