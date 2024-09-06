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Умеров перед Рамштайном встретился с Остином и Брауном – о чем говорили

6 сентября 2024 15:28
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Рамштайн 2024 — Умеров встретился с Ллойдом и Брауном
Рустем Умеров на встрече. Фото: Минобороны Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 6 сентября, перед очередным заседанием в формате "Рамштайн" провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. На встрече также присутствовал главком американских войск Чарльз Браун.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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"Обсудили ситуацию на фронте. Курск. Покровск. Текущая ситуация, наши планы, потребности", — сказал министр обороны Украины.

заседание рамштайн 6 сентября
Ллойд Остин и Чарльз Браун на встрече. Источник: Минобороны Украины

По его словам, особое внимание было уделено усилению ПВО. Умеров подчеркнул, что это критически важный компонент обороны в контексте защиты гражданского населения и инфраструктуры от ракетных ударов врага.

"Отдельно остановились на укреплении оборонного потенциала Украины. Украинская оборонная индустрия имеет возможности, потенциал. Работаем над тем, чтобы совместно с нашими ближайшими союзниками производить больше оружия в Украине", — подчеркнул чиновник, поблагодарив за новый пакет военной помощи в размере 250 млн. дол.

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