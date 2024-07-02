Перевезення тварин у потязі — Укрзалізниця оновить правила

Песик у вагоні потягу. Фото: Укразалізниця

Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.

Про це повідомили в Укрзалізниці у вівторок, 2 липня.

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В Укрзалізниці зазначили, що після вивчення досвіду залізниць-патнерів, залучення експертів UAnimals, юристів, співробітників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури було подано на затвердження зміни, які врахують інтереси власників тварин.

Зміни після появи нової редакції правил:

усувається термін "жорстка конструкція" з опису переносок. Тепер підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном;

для малих тварин до 45 см у холці буде дозволено тимчасове перебування без переноски для здорової активності або сну на полиці купе;

для великих собак від 45 см допустимий проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе;

для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж буде можливим за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду;

будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з намордником і повідком.

Пасажирам, які відчувають дискомфорт або алергічну реакцію через присутність тварин, буде забезпечено альтернативні місця.

Окрім усього іншого, Укрзалізниця разом організацією UAnimals розпочала роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

"Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту", — наголосили в Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.

Національний перевізник "Укрзалізниця" надає пасажирам знижки на проїзд у 2024 році. Відомо, які категорії громадян мають право на пільги на подорожі залізницею.