Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Укрзалізниця планує оновити правила перевезення тварин — що зміниться arrow

Укрзалізниця планує оновити правила перевезення тварин — що зміниться

2 липня 2024 21:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Перевезення тварин у потязі — Укрзалізниця оновить правила
Песик у вагоні потягу. Фото: Укразалізниця
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.

Про це повідомили в Укрзалізниці у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Перевезення тварин в потягах Укрзалізниці

В Укрзалізниці зазначили, що після вивчення досвіду залізниць-патнерів, залучення експертів UAnimals, юристів, співробітників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури було подано на затвердження зміни, які врахують інтереси власників тварин.

Зміни після появи нової редакції правил:

  • усувається термін "жорстка конструкція" з опису переносок. Тепер підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном;
  • для малих тварин до 45 см у холці буде дозволено тимчасове перебування без переноски для здорової активності або сну на полиці купе;
  • для великих собак від 45 см допустимий проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе;
  • для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж буде можливим за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду;
  • будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з намордником і повідком.

Пасажирам, які відчувають дискомфорт або алергічну реакцію через присутність тварин, буде забезпечено альтернативні місця.

Окрім усього іншого, Укрзалізниця разом організацією UAnimals розпочала роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

"Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту", — наголосили в Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.

Національний перевізник "Укрзалізниця" надає пасажирам знижки на проїзд у 2024 році. Відомо, які категорії громадян мають право на пільги на подорожі залізницею.

Укрзалізниця правила подорож тварини транспорт Україна поїзди домашні тварини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо