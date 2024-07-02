Перевозка животных в поезде — Укрзализныця обновит правила

Укрзализныця планирует обновить правила перевозки животных — что изменится
Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.
Об этом сообщили в Укрзализныце во вторник, 2 июля.
Перевозка животных в поездах Укрзализныци
В Укрзализныце отметили, что после изучения опыта железных дорог-патнеров, привлечения экспертов UAnimals, юристов, сотрудников Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры было подано на утверждение изменения, которые учтут интересы владельцев животных.
Изменения после появления новой редакции правил:
- устраняется термин "жесткая конструкция" по описанию переносок. Теперь подойдет современный рюкзак для животных с водонепроницаемым абсорбирующим дном;
- для малых животных до 45 см в холке будет разрешено временное пребывание без переноски для здоровой активности или сна на полке купе;
- для крупных собак от 45 см допустимый проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе;
- для больших собак в Интерсити+ проезд тоже будет возможен при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду;
- любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов с намордником и поводком.
Пассажирам, испытывающим дискомфорт или аллергическую реакцию из-за присутствия животных, будут обеспечены альтернативные места.
Кроме всего прочего, Укрзализныця вместе с организацией UAnimals начала работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными.
"Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту", — отметили в Укрзализныце.
Ранее мы сообщали, что в Укрзализныци заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.
Национальный перевозчик Укрзализныця предоставляет пассажирам скидки на проезд в 2024 году. Известно, какие категории граждан имеют право на льготы на поездки по железной дороге.
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