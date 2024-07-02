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Укрзализныця планирует обновить правила перевозки животных — что изменится

2 июля 2024 21:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Перевозка животных в поезде — Укрзализныця обновит правила
Песик в вагоне поезда. Фото: Укразализныця
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.

Об этом сообщили в Укрзализныце во вторник, 2 июля.

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В Укрзализныце отметили, что после изучения опыта железных дорог-патнеров, привлечения экспертов UAnimals, юристов, сотрудников Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры было подано на утверждение изменения, которые учтут интересы владельцев животных.

Изменения после появления новой редакции правил:

  • устраняется термин "жесткая конструкция" по описанию переносок. Теперь подойдет современный рюкзак для животных с водонепроницаемым абсорбирующим дном;
  • для малых животных до 45 см в холке будет разрешено временное пребывание без переноски для здоровой активности или сна на полке купе;
  • для крупных собак от 45 см допустимый проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе;
  • для больших собак в Интерсити+ проезд тоже будет возможен при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду;
  • любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов с намордником и поводком.

Пассажирам, испытывающим дискомфорт или аллергическую реакцию из-за присутствия животных, будут обеспечены альтернативные места.

Кроме всего прочего, Укрзализныця вместе с организацией UAnimals начала работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными.

"Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту", — отметили в Укрзализныце.

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныци заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

Национальный перевозчик Укрзализныця предоставляет пассажирам скидки на проезд в 2024 году. Известно, какие категории граждан имеют право на льготы на поездки по железной дороге.

Укрзализныця правила путешествие животные транспорт Украина поезда домашние питомцы

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