Укрпошта випустила нову марку про медиків - де купити і скільки коштує

Презентація нової марки Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Укрпошта презентувала нову поштову марку до дня медика — "Янголи війни". Частина коштів підуть на заклади охорони здоров’я у прифронтових регіонах.

На презентації побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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У Києві напередодні Дня медика презентували благодійні поштові марки "Медики.На полі бою" та "Медики. В операційній". Тираж маркового аркуша — 100 000 примірників. Ціна — 35 грн. З кожної марки 5 грн піде саме на благодійність.

Марковий аркуш "Янголи війни". Фото: Новини.LIVE

Презентація нової марки Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

На церемонії спецпогашення було командування Медичних Сил ЗСУ, голова Укрпошти, та міністр охорони здоров'я. Саме очільник МОЗ наголосив на тому, що це важлива співпраця двох відомств.

"Це не перший наш спільний проект, ми реалізуємо багато соціальних ініціатив і одна з найкрутіших – доставка ліків у віддалені населені пункти прифронтових територій…Щиро дякуємо", — сказав міністр Ляшко.

За його словами, марки це лише початок вітань для медиків, а вже 27 липня на них чекають нові сюрпризи та вітання від міністерства.

Придбати марку можна у відділеннях поштового зв'язку, а також у поштовому маркеті.

Церемонія спецпогашення марки. Фото: Новини.LIVE

Конверти з новими марками Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Укрпошта долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!". Підприємство вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога".