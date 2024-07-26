Укрпочта выпустила новую марку о медиках – где купить и сколько стоит

Презентация новой марки "Укрпочты". Фото: Новини.LIVE

Укрпочта презентовала новую почтовую марку ко дню медика — "Ангелы войны". Часть средств пойдет на учреждения здравоохранения в прифронтовых регионах.

На презентации побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Новая марка Укрпочты

В Киеве в канун Дня медика презентовали благотворительные почтовые марки "Медики.На поле боя" и "Медики. В операционной". Тираж марочного листа — 100 000 экземпляров. Цена — 35 грн. С каждой марки 5 грн уйдет именно на благотворительность.

Марковый лист "Ангелы войны". Фото: Новини.LIVE

Презентация новой марки "Укрпочты". Фото: Новини.LIVE

На церемонии спецпогашения было командование Медицинских Сил ВСУ, глава Укрпочты и министр здравоохранения. Именно глава Минздрава отметил, что это важное сотрудничество двух ведомств.

"Это не первый наш совместный проект, мы реализуем много социальных инициатив и одна из самых крутых – доставка лекарств в отдаленные населенные пункты прифронтовых территорий… Искренне благодарим", — сказал министр Ляшко.

По его словам, марки это только начало поздравлений для медиков, а уже 27 июля их ждут новые сюрпризы и поздравления от министерства.

Приобрести марку можно в отделениях почтовой связи, а также в почтовом маркете.

Церемония спецпогашения марки. Фото: Новини.LIVE

Конверты с новыми марками Укрпочты. Фото:Новини.LIVE

Напомним, Укрпочта присоединилась к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги — наша защита!". Предприятие вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа".