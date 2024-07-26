Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко дню медика — сколько стоит и где купить arrow

Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко дню медика — сколько стоит и где купить

26 июля 2024 11:11
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Укрпочта выпустила новую марку о медиках – где купить и сколько стоит
Презентация новой марки "Укрпочты". Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Укрпочта презентовала новую почтовую марку ко дню медика — "Ангелы войны". Часть средств пойдет на учреждения здравоохранения в прифронтовых регионах.

На презентации побывала корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Новая марка Укрпочты

В Киеве в канун Дня медика презентовали благотворительные почтовые марки "Медики.На поле боя" и "Медики. В операционной". Тираж марочного листа — 100 000 экземпляров. Цена — 35 грн. С каждой марки 5 грн уйдет именно на благотворительность.

марка о медиках
Марковый лист "Ангелы войны". Фото: Новини.LIVE
марка Укрпочты
Презентация новой марки "Укрпочты". Фото: Новини.LIVE

На церемонии спецпогашения было командование Медицинских Сил ВСУ, глава Укрпочты и министр здравоохранения. Именно глава Минздрава отметил, что это важное сотрудничество двух ведомств.

"Это не первый наш совместный проект, мы реализуем много социальных инициатив и одна из самых крутых – доставка лекарств в отдаленные населенные пункты прифронтовых территорий… Искренне благодарим", — сказал министр Ляшко.

По его словам, марки это только начало поздравлений для медиков, а уже 27 июля их ждут новые сюрпризы и поздравления от министерства.

Приобрести марку можно в отделениях почтовой связи, а также в почтовом маркете.

марка о медиках
Церемония спецпогашения марки. Фото: Новини.LIVE
марка о медиках
Конверты с новыми марками Укрпочты. Фото:Новини.LIVE

Напомним, Укрпочта присоединилась к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги — наша защита!". Предприятие вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа".

Укрпошта Виктор Ляшко медики почтовая марка военный медик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ