Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Укрпошта випустила нову марку до річниці вторгнення РФ arrow

Укрпошта випустила нову марку до річниці вторгнення РФ

19 лютого 2024 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Укрпошта випустила нову марку до річниці вторгнення РФ
Марка Укрпошти. Фото: Укрпошта
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Укрпошта випустила марку до річниці вторгнення Російської Федерації в Україну. На ній віжображена низка ключових подій героїчної боротьби українців за свою свободу.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смилянський у Telegram в понеділок, 19 лютого.​​​​​​

Укрпошта випустила нову марку

"Друзі, цей тиждень особливий в історії України — 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте треба триматись", — наголосив Смилянський.

Він також відзначив, що компанія обрала тему "І буде весна", бо вона, як і перемога України, обов’язково буде. 

На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про усі десять років війни:

  • протистояння озброєним зеленим оркам під час захоплення аеропорту "Бельбек" (2014); 
  • воїн у променях сонця на "Азовсталі";
  • весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові;
  • руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута. 

Раніше ми повідомляли, що у День Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були презентовані протягом 2017-2022 років.

22 грудня Укрпошта презентувала різдвяну марку. Вона присвячена 950-річчю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

Укрпошта
війна
Україна
світ
поштова марка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі