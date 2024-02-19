Укрпошта випустила нову марку до річниці вторгнення РФ

Марка Укрпошти. Фото: Укрпошта

​Укрпошта випустила марку до річниці вторгнення Російської Федерації в Україну. На ній віжображена низка ключових подій героїчної боротьби українців за свою свободу.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смилянський у Telegram в понеділок, 19 лютого.​​​​​​

Укрпошта випустила нову марку

"Друзі, цей тиждень особливий в історії України — 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте треба триматись", — наголосив Смилянський.

Він також відзначив, що компанія обрала тему "І буде весна", бо вона, як і перемога України, обов’язково буде.

На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про усі десять років війни:

протистояння озброєним зеленим оркам під час захоплення аеропорту "Бельбек" (2014);

воїн у променях сонця на "Азовсталі";

весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові;

руки піхотинця "Сніжка" за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Раніше ми повідомляли, що у День Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були презентовані протягом 2017-2022 років.

22 грудня Укрпошта презентувала різдвяну марку. Вона присвячена 950-річчю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.