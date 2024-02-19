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Укрпочта выпустила новую марку к годовщине вторжения РФ

19 февраля 2024 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Укрпочта выпустила новую марку к годовщине вторжения РФ
Марка Укрпочты. Фото: Укрпочта
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Укрпочта выпустила марку к годовщине вторжения Российской Федерации в Украину. На ней показан ряд ключевых событий героической борьбы украинцев за свою свободу.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Укрпочта выпустила новую марку

"Друзья, эта неделя особенная в истории Украины — 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, нужно держаться", — подчеркнул Смилянский.

Он также отметил, что компания выбрала тему "И будет весна", потому что она, как и победа Украины, обязательно будет.

На марке будут 4 известных фото, которые напоминают все десять лет войны:

  • противостояние вооруженным зеленым оркам во время захвата аэропорта "Бельбек" (2014);
  • воин в лучах солнца на "Азовстале";
  • свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове;
  • руки пехотинца "Снежка" в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.

Ранее сообщалось, что в День Соборности Укрпочта выпустила финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Они были представлены в течение 2017-2022 годов.

22 декабря, Укрпочта представила рождественскую марку. Она посвящена 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Укрпошта
война
Украина
мир
почтовая марка

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