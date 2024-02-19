Укрпочта выпустила новую марку к годовщине вторжения РФ

Марка Укрпочты. Фото: Укрпочта

Укрпочта выпустила марку к годовщине вторжения Российской Федерации в Украину. На ней показан ряд ключевых событий героической борьбы украинцев за свою свободу.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Укрпочта выпустила новую марку

"Друзья, эта неделя особенная в истории Украины — 10 лет с начала войны и 2 года с начала полномасштабного вторжения. Было действительно трудно найти то художественное изображение, которое передало бы именно те чувства, которые испытывают миллионы украинцев. Потому что сейчас трудно, однако, нужно держаться", — подчеркнул Смилянский.

Он также отметил, что компания выбрала тему "И будет весна", потому что она, как и победа Украины, обязательно будет.

На марке будут 4 известных фото, которые напоминают все десять лет войны:

противостояние вооруженным зеленым оркам во время захвата аэропорта "Бельбек" (2014);

воин в лучах солнца на "Азовстале";

свадьба медиков-волонтеров в уничтоженном здании в Харькове;

руки пехотинца "Снежка" в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута.

Ранее сообщалось, что в День Соборности Укрпочта выпустила финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Они были представлены в течение 2017-2022 годов.

22 декабря, Укрпочта представила рождественскую марку. Она посвящена 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры.