Укрпошта пустила в обіг нову марку до 10-ї річниці війни в Україні

Нова поштова марка "І буде весна". Фото: t.me/ukrposhta_news

Укрпошта запустила в обіг поштову марку "І буде весна", присвячену 10-й річниці війни в Україні. У цьому випуску були підібрані фотографії, які говорять про головне — про життя, віру, кохання, силу, відданість.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Хто прийшов на спецпогашення марки "І буде весна"

Смілянський повідомив, що ґрунтуючись на кількості продажів марок, формат, який був обраний, а саме представлення історії останніх десяти років через найзнаковіші фотографії, явно припав до смаку українцям.

Спецпогашення поштової марки "І буде весна". Фото: Ігор Смілянський

Спецпогашення поштової марки "І буде весна". Фото: Ігор Смілянський

Також голова Укрпошти повідомив, що у п'ятницю, 23 лютого, відбулося спеціальне погашення марок по всій країні, і захід відвідали дуже важливі гості: Герой України, заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський, перший офіцер ЗСУ, який наказав відкрити вогонь на знищення російських боїв. Севгіль Мусаєва, головний редактор онлайн-видання "Українська правда", уродженка Криму, поділилася своєю історією про початок війни у Криму у 2014 році.

"Ще один почесний гість, автор відомого фото з Азовсталі Дмитро "Орест" Козацький, на жаль, не зміг сьогодні приєднатися, але ми завжди будемо раді його бачити", — написав Смілянський.

Спецпогашення поштової марки "І буде весна". Фото: Ігор Смілянський

Спецпогашення поштової марки "І буде весна". Фото: Ігор Смілянський

Сюрприз для колекціонерів

Смілянський повідомив, що компанія хоче зробити подарунок колекціонерам у такий важливий день.

"Цей комплект є унікальним, оскільки він випущений обмеженим тиражем лише у 500 екземплярів — на честь першої "Бенксі. ПТН ПНГ" та до другої річниці початку повномасштабного вторгнення, під назвою "І буде весна". З кожного проданого комплекту 1000 гривень буде направлено на обладнання укриттів у школах", — додав Смілянський.

Нагадаємо, у День Соборності Укрпошта випустила фінальний набір марок, присвячених гербам українських міст. Вони були представлені протягом 2017-2022 років.

Раніше поштовий оператор Укрпошта розпочав додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Тепер отримати ще п'ять LED-ламп можна не лише у сільських, а й у міських відділеннях.