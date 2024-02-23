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Укрпошта пустила в оборот новую марку к 10 годовщине войны в Украине

23 февраля 2024 21:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрпошта пустила в оборот новую марку к 10 годовщине войны в Украине
Новая почтовая марка "И будет весна". Фото: t.me/ukrposhta_news
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укрпошта запустила в оборот почтовую марку "И будет весна", посвященную 10 годовщине войны в Украине. В этом выпуске были подобраны фотографии, которые говорят о главном — о жизни, вере, любви, силе, преданности.

Об этом сообщил глава Укрпошты Игорь Смелянский в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Кто пришел на спецпогашение марки "И будет весна"

Смелянский сообщил, что основываясь на количестве продаж марок, формат, который был выбран, а именно представление истории последних десяти лет через самые знаковые фотографии, явно пришелся по вкусу украинцам.

Новая почтовая марка “И будет весна”
Спецпогашение почтовой марки "И будет весна". Фото: Игорь Смелянский
Новая почтовая марка “И будет весна”
Спецпогашение почтовой марки "И будет весна". Фото: Игорь Смелянский

Также глава Укрпочты сообщил, что в пятницу, 23 февраля прошло специальное погашение марок по всей стране, и мероприятие посетили очень важные гости: Герой Украины, заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский, первый офицер ВСУ, приказавший открыть огонь на уничтожение российских боевиков. Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда", уроженка Крыма, поделилась своей историей о начале войны в Крыму в 2014 году. 

"В Харькове к нам присоединилась героиня, изображенная на одной из марок "Свадьба волонтеров в Харькове". Еще один почетный гость, автор известного фото из Азовстали Дмитрий Орест Казацкий, к сожалению, не смог сегодня присоединиться, но мы всегда будем рады его видеть", — написал Смелянский.

Новая почтовая марка “И будет весна”
Спецпогашение почтовой марки "И будет весна". Фото: Игорь Смелянский
Новая почтовая марка “И будет весна”
Спецпогашение почтовой марки "И будет весна". Фото: Игорь Смелянский

Сюрприз для коллекционеров

Смелянский сообщил, что компания хочет сделать подарок коллекционерам в такой важный день. 

"Этот комплект является уникальным, поскольку он выпущен ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров в честь первой "Бэнкси. ПТН ПНХ" и ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения, под названием "И будет весна". С каждого проданного комплекта 1000 гривен будут направлены на оборудование укрытий в школах", — добавил Смелянский.

Напомним, в День Соборности Укрпочта выпустила финальный набор марок, посвященных гербам украинских городов. Они были представлены в течение 2017-2022 годов.

Ранее почтовый оператор Укрпочта начал дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные. Теперь получить еще пять LED-ламп можно не только в сельских, но и в городских отделениях.

Укрпошта
война
Игорь Смелянский
марки
презентация
война в Украине
2 года войны

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