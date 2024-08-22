Укрпошта буде доставляти закордонні паспорти українцям за кордоном

Передача закордонного паспорта. Фото: ДП Документ

Вже з вересня "Укрпошта" доставлятиме документи, насамперед закордонні паспорти, у дипломатичні установи України за кордоном. Відповідну угоду з національним поштовим оператором уклало Міністерство закордонних справ (МЗС)України.

Про це у середу, 21 серпня, йдеться на сайті відомства.

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Меморандум між МЗС і "Укрпоштою" про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень, було укладено вчора, 21 серпня 2024 року. В присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, його підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Згідно з планами, новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні. Як зазначається, державне відомство та компанія визначать оптимальні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Доставка у свою чергу буде за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами", — йдеться у повідомленні.

Далі, коли паспорт буде виготовлено на території України, поштовий сервіс "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.