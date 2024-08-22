Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow "Укрпошта" почне доставку закордонних паспортів до дипустанов України за кордоном arrow

"Укрпошта" почне доставку закордонних паспортів до дипустанов України за кордоном

22 серпня 2024 04:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Укрпошта буде доставляти закордонні паспорти українцям за кордоном
Передача закордонного паспорта. Фото: ДП Документ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вже з вересня "Укрпошта" доставлятиме документи, насамперед закордонні паспорти, у дипломатичні установи України за кордоном. Відповідну угоду з національним поштовим оператором уклало Міністерство закордонних справ (МЗС)України.

Про це у середу, 21 серпня, йдеться на сайті відомства.

Читайте також:

Що передбачає угода

Меморандум між МЗС і "Укрпоштою" про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень, було укладено вчора, 21 серпня 2024 року. В присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, його підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Згідно з планами, новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні. Як зазначається, державне відомство та компанія визначать оптимальні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Доставка у свою чергу буде за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами", — йдеться у повідомленні.

Далі, коли паспорт буде виготовлено на території України, поштовий сервіс "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

Також важливі новини дня по темі:

Укрпошта МЗС документи закордонний паспорт України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Спека подекуди сягне +38 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Чи можна військовозобов'язаним ставати на облік не за місцем проживання — відповідь юриста

04:28 "Укрпошта" почне доставку закордонних паспортів до дипустанов України за кордоном

03:26 На фронті потрібні керманичі-вогнеборці — нова вакансія в полку "Азов"

02:25 Є ризик повторити помилки минулого століття — Ющенко пояснив, чому не буває миру будь-якою ціною

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:58 Буданов розкрив число знищених літаків РФ у "Саваслейці" та мету атаки на Підмосков'є

01:32 На Волині чоловік лаявся у громадському місці — як його покарав суд

01:30 Зміна ступеню придатності військового — як потрапити на повторну ВЛК

01:20 У РФ судять "азовців" — понад 20 полоненим загрожує тривале ув'язнення

00:49 Світлу в Харкові бути, але є нюанс — про що споживачів попереджають енергетики

04:30 Спека подекуди сягне +38 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Чи можна військовозобов'язаним ставати на облік не за місцем проживання — відповідь юриста

04:28 "Укрпошта" почне доставку закордонних паспортів до дипустанов України за кордоном

03:26 На фронті потрібні керманичі-вогнеборці — нова вакансія в полку "Азов"

02:25 Є ризик повторити помилки минулого століття — Ющенко пояснив, чому не буває миру будь-якою ціною

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:58 Буданов розкрив число знищених літаків РФ у "Саваслейці" та мету атаки на Підмосков'є

01:32 На Волині чоловік лаявся у громадському місці — як його покарав суд

01:30 Зміна ступеню придатності військового — як потрапити на повторну ВЛК

01:20 У РФ судять "азовців" — понад 20 полоненим загрожує тривале ув'язнення

00:49 Світлу в Харкові бути, але є нюанс — про що споживачів попереджають енергетики

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови