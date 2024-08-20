Нове "Міністерство єдності" буде відстоювати інтереси українців за кордоном, як нації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України. На нараді він оголосив про створення "Міністерства єдності", що буде допомагати всім українцям за межами нашої держави.

Про це йдеться 19 серпня, у понеділок у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

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На думку Зеленського, ця нова інституція охоплюватиме українців у різних країнах та допоможе укріпити чи поновити їхні зв'язки з Україною. Крім того, міністерство буде захищати спільні інтереси українців як нації.

"Нова інституція має бути міністерством української єдності та протидії російським впливам на українців за кордоном", — додав Зеленський.

Крім того, за словами президента України, вже ухвалено рішення про відкриття нових консульств України у Франції, Болгарії, Польщі, Німеччині, Італії, Словаччині та Чехії.