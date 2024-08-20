Новое "Министерство единства" будет отстаивать интересы украинцев за границей, как нации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины. На совещании он объявил о создании " Министерства единства", которое будет помогать всем украинцам за пределами нашего государства.

Об этом говорится 19 августа, в понедельник в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook.

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Чем именно будет заниматься новое министерство

По мнению Зеленского, этот новый институт будет охватывать украинцев в разных странах и поможет укрепить или восстановить их связи с Украиной. Кроме того, министерство будет защищать общие интересы украинцев как нации.

"Новый институт должен быть министерством украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев за границей", — добавил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, уже принято решение об открытии новых консульств Украины во Франции, Болгарии, Польше, Германии, Италии, Словакии и Чехии.