Укрпочта будет доставлять загранпаспорта украинцам за границей

Передача загранпаспорта. Фото: ГП Документ

Уже с сентября "Укрпочта" будет доставлять документы, прежде всего загранпаспорта, в дипломатические учреждения Украины за границей. Соответствующее соглашение с национальным почтовым оператором заключило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Об этом в среду, 21 августа, говорится на сайте ведомства.

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Что предполагает сделка

Меморандум между МИДом и "Укрпочтой" о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений, был заключен вчера, 21 августа 2024 года. В присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы его подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Согласно планам, новый сервис удобной и доступной доставки паспортов заработает уже в сентябре. Как отмечается, государственное ведомство и компания определят оптимальные и экономически выгодные маршруты пересылки почтовых отправлений. Доставка в свою очередь будет значительно ниже по сравнению с международными коммерческими компаниями.

"Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира составит всего 6 долларов США и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами", — говорится в сообщении.

Далее, когда паспорт будет изготовлен на территории Украины, почтовый сервис "Укрпочта" обеспечит его скорую доставку по адресу заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю.