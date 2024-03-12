Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Укроборонпром запрошуватиме до співпраці ветеранів війни — що відомо arrow

Укроборонпром запрошуватиме до співпраці ветеранів війни — що відомо

12 березня 2024 17:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Укроборонпром запрошуватиме до співпраці ветеранів війни — що відомо
Ветерани ЗСУ оглядають український ОТРК "Грім" на одному з підприємств "Укроборонпрому". Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В українському "Укроборонпромі" створили Центр реабілітації ветеранів війни. Нововведення стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та допоможе розв'язати актуальні питання для ветеранської спільноти та всього суспільства. 

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" у вівторок, 12 березня. 

Читайте також:

Укрборонпром опікуватиметься ветеранами

Як зазначається, завдання Центру — не тільки звичайне працевлаштування ветеранів та залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системний підхід, спрямований на всебічну підтримку та їхню адаптацію після відходу від військової служби.

Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, навчання для керівників і робітників, за потреби перенавчити та допомогти підвищити кваліфікацію для ветеранів, залучити до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду.

Крім того, програми містять забезпечення психологічного та фізичного відновлення, а також появу патронатного напрямку для взаємодії з мобілізованими працівниками та їхніми родинами, надання їм інформаційно-консультаційної, юридичної, психологічної та іншої підтримки завдяки власним ресурсам та партнерству з держустановами та громадськими організаціями.

Особлива увага, як додається, приділятиметься інклюзивності робочих місць, поліпшенню порозуміння та створенню корпоративної культури. Для цього буде співпраця з колективами, куди приходять ексвійськовослужбовці.

"Ветерани у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їхній бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", — коментує нововведення гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Укроборонпром запрошуватиме до співпраці ветеранів війни — що відомо
Джерело: Telegram

Також в УОП додали, що станом на сьогодні у концерні та на його підприємствах працює понад 500 ветеранів війни, а ще понад 1600 зброярів захищають Україну в складі ЗСУ.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" в рамках реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу корпоратизують 10 держпідприємств. Водночас оборонний концерн прискорив темпи виробництва власних САУ та бронеавтомобілів. 

Укроборонпром
Україна
ветерани
війна в Україні
реабілітація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше