Укроборонпром запрошуватиме до співпраці ветеранів війни — що відомо

Ветерани ЗСУ оглядають український ОТРК "Грім" на одному з підприємств "Укроборонпрому". Фото ілюстративне: УНІАН

В українському "Укроборонпромі" створили Центр реабілітації ветеранів війни. Нововведення стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та допоможе розв'язати актуальні питання для ветеранської спільноти та всього суспільства.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" у вівторок, 12 березня.

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Як зазначається, завдання Центру — не тільки звичайне працевлаштування ветеранів та залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системний підхід, спрямований на всебічну підтримку та їхню адаптацію після відходу від військової служби.

Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, навчання для керівників і робітників, за потреби перенавчити та допомогти підвищити кваліфікацію для ветеранів, залучити до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду.

Крім того, програми містять забезпечення психологічного та фізичного відновлення, а також появу патронатного напрямку для взаємодії з мобілізованими працівниками та їхніми родинами, надання їм інформаційно-консультаційної, юридичної, психологічної та іншої підтримки завдяки власним ресурсам та партнерству з держустановами та громадськими організаціями.

Особлива увага, як додається, приділятиметься інклюзивності робочих місць, поліпшенню порозуміння та створенню корпоративної культури. Для цього буде співпраця з колективами, куди приходять ексвійськовослужбовці.

"Ветерани у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їхній бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", — коментує нововведення гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Джерело: Telegram

Також в УОП додали, що станом на сьогодні у концерні та на його підприємствах працює понад 500 ветеранів війни, а ще понад 1600 зброярів захищають Україну в складі ЗСУ.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" в рамках реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу корпоратизують 10 держпідприємств. Водночас оборонний концерн прискорив темпи виробництва власних САУ та бронеавтомобілів.