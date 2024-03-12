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Укроборонпром будет приглашать к сотрудничеству ветеранов войны — что известно

12 марта 2024 17:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Укроборонпром будет приглашать к сотрудничеству ветеранов войны — что известно
Ветераны ВСУ осматривают украинский ОТРК "Гром" на одном из предприятий "Укроборонпрома". Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинском "Укроборонпроме" был создан Центр реабилитации ветеранов войны. Нововведение станет одним из путей укрепления ОПК и поможет решить актуальные вопросы для ветеранского сообщества и всего общества.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" во вторник, 12 марта.

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Как отмечается, задача Центра — не только обычное трудоустройство ветеранов и привлечение на  предприятия военных с боевым опытом, а системный подход, направленный на всестороннюю поддержку и их адаптацию после ухода из военной службы.

Речь идет также и о подготовке предприятий к возвращению на работу ветеранов, обучению для руководителей и рабочих при необходимости переучить и помочь повысить квалификацию для ветеранов, привлечь к исследованиям и тестированию продукции с учетом боевого опыта.

Кроме того, программы содержат обеспечение психологического и физического восстановления, а также появление патронатного направления для взаимодействия с мобилизованными работниками и их семьями, предоставление им информационно-консультационной, юридической, психологической и другой поддержки благодаря собственным ресурсам и партнерству с госучреждениями и общественными организациями.

Особое внимание будет уделяться инклюзивности рабочих мест, улучшению взаимопонимания и созданию корпоративной культуры. Для этого будет сотрудничество с коллективами, куда приходят экс-военнослужащие.

"Ветераны у нас по-прежнему будут испытывать причастность к оружию и борьбе с российскими захватчиками. Их боевой опыт обязательно пригодится во время разработок, производства или ремонта продукции. Уверен, что прошедшие войну люди усилят команду украинской оборонки", — комментирует нововведение гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Укроборонпром будет приглашать к сотрудничеству ветеранов войны — что известно
Источник: Telegram

Также в УОП добавили, что по состоянию на сегодняшний день в концерне и на его предприятиях работает более 500 ветеранов войны, а еще более 1600 оружейников защищают Украину в составе ВСУ.

Напомним, в "Укроборонпроме" в рамках реформирования отечественного оборонно-промышленного комплекса корпоратизируют 10 госпредприятий. В то же время оборонный концерн ускорил темпы производства собственных САУ и бронеавтомобилей.

Укроборонпром
Украина
ветераны
война в Украине
реабилитация

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