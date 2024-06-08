В Україні запустили ядерний реактор — чи виправиться ситуація зі світлом

Працівник АЕС. Фото ілюстративне: УНІАН



На одній з українських атомних електростанцій АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у суботу, 8 квітня.

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В держрегуляторі додають, що старт реактора знизить брак електроенергії в Україні, на тлі атак на українську енергомережу.

Де саме запустили апарат в Укренерго не уточнили, але акцентували, що це вже третій енергоблок, який капітально відремонтовано для підготовки до опалювального сезону.

Також там додали, що сьогоднішні відключення заплановані з 16:00 до 24:00 години. Це пов'язують з тим, що реактор не вийшов на допустимий рівень потужності для повноцінного розподілення електроенергії.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ухвалив рішення посилити економію електроенергії, та закликав до обмеження вуличного освітлення.

Водночас в Укренерго не бачать ймовірності повного блекауту в Україні, заявивши, що не слід його плутати з чинними контрольованими відключеннями.