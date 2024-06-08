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Укрэнерго запустило реактор на одной из украинских АЭС — улучшится ли ситуация со светом

8 июня 2024 15:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине запустили ядерный реактор — исправится ли ситуация со светом
Работник АЭС. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


На одной из украинских атомных электростанций АЭС после планового ремонта произвели успешный запуск ядерного реактора. Аппарат увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в субботу, 8 апреля.

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В госрегуляторе добавляют, что старт реактора снизит нехватку электроэнергии в Украине, на фоне атак на украинскую энергосеть.

Где именно запустили аппарат в Укрэнерго не уточнили, но акцентировали, что это уже третий энергоблок, капитально отремонтированный для подготовки к отопительному сезону.

Также там добавили, что сегодняшние отключения запланированы с 16:00 до 24:00. Это связывается с тем, что реактор не вышел на допустимый уровень мощности для полноценного распределения электроэнергии.

укрэнерго аес
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял решение усилить экономию электроэнергии и призвал к ограничению уличного освещения.

В то же время, в Укрэнерго не видят вероятности полного блэкаута в Украине, заявив, что не следует его путать с действующими контролируемыми отключениями.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
Укрэнерго
АЭС

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