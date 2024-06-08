В Украине запустили ядерный реактор — исправится ли ситуация со светом

Работник АЭС. Фото иллюстративное: УНИАН



На одной из украинских атомных электростанций АЭС после планового ремонта произвели успешный запуск ядерного реактора. Аппарат увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в субботу, 8 апреля.

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В госрегуляторе добавляют, что старт реактора снизит нехватку электроэнергии в Украине, на фоне атак на украинскую энергосеть.

Где именно запустили аппарат в Укрэнерго не уточнили, но акцентировали, что это уже третий энергоблок, капитально отремонтированный для подготовки к отопительному сезону.

Также там добавили, что сегодняшние отключения запланированы с 16:00 до 24:00. Это связывается с тем, что реактор не вышел на допустимый уровень мощности для полноценного распределения электроэнергии.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял решение усилить экономию электроэнергии и призвал к ограничению уличного освещения.

В то же время, в Укрэнерго не видят вероятности полного блэкаута в Украине, заявив, что не следует его путать с действующими контролируемыми отключениями.