Укренерго закликає українців економити електрику ввечері
В Укренерго закликають мешканців України економити використання електроенергії у вечірній час. Зокрема просять обмежити застосування потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у четвер, 11 квітня.
Економія електроенергії — наслідок ранкової ракетної атаки
"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — говориться у повідомленні.
Через ранкові атаки російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
Де ще не буде світла
Також в Укренерго нагадали про діючі аварійні відключення світла в Харківській області і про ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.
Нагадаємо, що окупанти зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.
Ми також по відомляли, що російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області.
Також ми раніше писали, що Укренерго ввів аварійні відключення світла на Харківщині.
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