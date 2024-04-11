Укренерго закликає українців економити електрику ввечері

Рятувальник бореться із наслідками пожежі на ТЕС. Фото: ДСНС

В Укренерго закликають мешканців України економити використання електроенергії у вечірній час. Зокрема просять обмежити застосування потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у четвер, 11 квітня.

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"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — говориться у повідомленні.

Через ранкові атаки російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Скриншот повідомлення Укренерго у Telegram​

Скриншот повідомлення Укренерго у Telegram

Де ще не буде світла

Також в Укренерго нагадали про діючі аварійні відключення світла в Харківській області і про ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

Ми також по відомляли, що російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області.

Також ми раніше писали, що Укренерго ввів аварійні відключення світла на Харківщині.