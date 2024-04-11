Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Укренерго закликає українців економити електрику ввечері arrow

Укренерго закликає українців економити електрику ввечері

11 квітня 2024 16:43
- Анна Полісученко
Укренерго закликає українців економити електрику ввечері
Рятувальник бореться із наслідками пожежі на ТЕС. Фото: ДСНС
- Анна Полісученко

В Укренерго закликають мешканців України економити використання електроенергії у вечірній час. Зокрема просять обмежити застосування потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Економія електроенергії — наслідок ранкової ракетної атаки

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — говориться у повідомленні.

Через ранкові атаки російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

null
Скриншот повідомлення Укренерго у Telegram​
null
Скриншот повідомлення Укренерго у Telegram

Де ще не буде світла

Також в Укренерго нагадали про  діючі аварійні відключення світла в Харківській області і про ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

Ми також по відомляли, що російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області.    

Також ми раніше писали, що Укренерго ввів аварійні відключення світла на Харківщині.

електроенергія
Україна
Укренерго
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен