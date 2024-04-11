Укрэнерго призывает украинцев экономить электричество вечером

Спасатель борется с последствиями пожара на ТЭС. Фото: ГСЧС

В Укрэнерго призывают жителей Украины экономить использование электроэнергии вечером. В частности, просят ограничить применение мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в четверг, 11 апреля.

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Экономия электроэнергии — следствие утренней ракетной атаки

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — говорится в сообщении.

Из-за утренних атак российскими ракетами и дронами были повреждены подстанции Укрэнерго и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Где еще не будет света

Также в Укрэнерго напомнили о действующих аварийных отключениях света в Харьковской области и о лимитах потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

Напомним, что оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Мы также по сообщали, что российские захватчики обстреляли Львовщину ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области.

Также мы ранее писали, что Укрэнерго ввел аварийные отключения света в Харьковской области.